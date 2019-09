Na wydawnictwo trafiło 17 utworów, w których pojawia się 10 gości, w tym Da Baby w „Enemies”, Halsey i Future w „Die For Me”, Meek Mill i Lil Baby w „On The Road”, Ozzy Osbourne i Travis Scott w „Take What You Want” oraz SZA w „Staring At The Sun”.

Pełna lista utworów prezentuje się następująco:

1. Hollywood’s Bleeding

2. Saint-Tropez

3. Enemies (feat. DaBaby)

4. Allergic

5. A Thousand Bad Times

6. Circles

7. Die For Me (feat. Future & Halsey)

8. On The Road (feat. Meek Mill & Lil Baby)

9. Take What You Want (feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott)

10. I’m Gonna Be

11. Staring At The Sun (feat. SZA)

12. Sunflower (feat. Swae Lee)

13. Internet (Interlude)

14. Goodbyes (feat. Young Thug)

15. Myself

16. I Know

17. Wow.

Na „Hollywood’s Bleeding” znalazły się drugi i czwarty najpopularniejszy utwór 2019 roku w Stanach – potrójnie platynowy „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)” ft. Swae Lee oraz „wow.”, jak również singiel „Goodbyes” ft. Young Thug i wydany tydzień temu „Circles”, który od premiery zdążył zgromadzić już 19 mln streamów w Spotify i 10 mln wyświetleń na YouTube/VEVO.