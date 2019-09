Za produkcję i songwriting odpowiedzialny jest Michael Gira. W projekcie wzięli udział dawni członkowie zespołu, muzycy z Angels of Light. Gościnnie do pracy nad albumem Gira zaprosił między innymi Annę i Marię von Hausswolff, Bena Frosta, The Necks, Baby Dee Hawk i Hacksaw i wielu innych.

„Leaving Meaning” to pierwszy album odkąd rozwiązałem zespół, z którym współpracowałem w latach 2010-2017. Obecny skład tworzą muzycy, których wybrałem ze względu na ich muzyczny i osobisty charakter. Intuicyjnie wiedziałem, że będą pasować do klimatu jaki chciałem stworzyć na płycie. Dzięki swoim umiejętnościom, gustowi i osobowości, w znacznym stopniu wpłynęli na aranżacje nagranego materiału. Są to ludzie, których pracę podziwiam i których towarzystwo lubię osobiście” - mówi Michael Gira.

Główny skład zespołu biorący udział w projekcie: Michael Gira, Kristof Hahn, Larry Mullins, Yoyo Röhm, The Necks, Anna oraz Maria von Hausswolff, Ben Frost, Jeremy Barnes and Heather Trost.

W październiku Michael Gira zawita z solo projektem do Polski. Na scenie towarzyszyć mu będzie Norman Westberg:



28.10 Warszawa

29.10 Warszawa