W kawałku można też usłyszeć głos Olly'ego. Utwór powstał w Londynie, a wyprodukował go Stuart Price w Hansa Studios w Berlinie i The Record Plant w Los Angeles. Nowy singiel to pierwsze dźwięki z nadchodzącej płyty zespołu. Ostatnim wydawnictwem Pet Shop Boys była EPka „Agenda”, która miała swoją premierę w lutym.

Duet Pet Shop Boys zapowiedział także 7 koncertów w UK, które rozpoczną trasę Greatest Hits – Dreamworld: The Greatest Hits Live – w maju i czerwcu 2020. Pierwszy koncert odbędzie się w Londynie, 28 maja, a ostatni w Glasgow, 6 czerwca. 15 września PSB będą headlinerem koncertu BBC Radio 2 Live in Hyde Park, w Londynie. To będzie ich jedyny koncert w UK w tym roku. Ostatnie miesiące były dla duetu Pet Shop Boys bardzo pracowite. Muzycy skomponowali 6 utworów do kabaretu „Musik” napisanego przez Jonathana Harveya. Został on doceniony przez krytyków i był pokazywany w Edynburgu na wyprzedanych spektaklach. Potem został przeniesiony do Londynu, gdzie pokazywany był jeszcze 5 razy. Musical Jonathana Harveya i Pet Shop Boys „Closer to Heaven” był także pokazywany w teatrze Above The Stag w Vauxhall, gdzie każdego wieczora był wyprzedany. Tennant i Lowe napisali także muzykę do scenicznej wersji „My Beautiful Laundrette” („Moja piękna pralnia”). Pet Shop Boys podsumowują: „Mieliśmy bardzo pracowity rok - kończyliśmy naszą nową płytę ze Stuartem Pricem i pisaliśmy muzykę do "Musik" oraz "My Beautiful Laundrette". Graliśmy także trasę na dalekim wschodzie. Bardzo cieszymy się na nadchodzące koncerty z naszymi najlepszymi utworami. To ekscytujące, że nasz nowy singiel powstał we współpracy z Years & Years, jedym z najbardziej oryginalnych zespołów tej dekady.”

Pet Shop Boys ukończyli ostatnio pracę nad nową płytą – trzecią cześcią trylogii płyt wyprodukowanych przez Stuarta Price’a. Pierwsza część to „Electric” z 2013 roku, a druga to „Super” z 2016. Najnowszy krążek ukaże się 24 stycznia 2020 roku.