Ric Ocasek zmarł w niedzielę w Nowym Jorku. Jak donosi amerykańska prasa muzyk odszedł w swoim domu na Manhattanie. Według raportów policji Ocasek zmarł z naturalnych przyczyn.

Dla pokolenia wychowanego na muzyce lat osiemdziesiątych zespół The Cars był jednym z najważniejszych. Do najpopularniejszych przebojów tej formacji należały takie piosenki jak "Drive" czy "You Might Think". Grupa istniała od 1976 roku, jednak czas jej świetności przypadł na kolorową następną dekadę.

Ric Ocasek nagrał też siedem solowych albumów - wszystkie pomiędzy 1982 a 2005 rokiem.