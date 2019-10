Koncert połączony z premierą płyty "Dziesięć kroków – Memoriał warszawski 1944" odbył się w poniedziałek w Muzycznym Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Wydawcą płyty jest Instytut Pamięci Narodowej.

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz powiedział, że poprzez ten projekt artyści chcą opowiedzieć o ludziach Warszawy sprzed 75 lat.

"Na podstawie prawdziwych relacji ludzi, którzy tamten czas przeżyli, artyści chcieli zbudować opowieść, która dotyczy wszystkich, bez podziału na cywili, żołnierzy, dowódców, szeregowców, ludzi starszych, dzieci. To opowieść o ludziach, którzy przeżyli tamten czas. Dziesięć kroków, a każdy z nich to krok, który przybliża nas do tamtych wydarzeń" - powiedział.

Na premierze obecny był ksiądz Stanisław Kicman, którego wspomnienia znalazły się w tekstach użytych przez artystów. Kicman zauważył, że artyści przypomnieli też tekst z książki jego mamy Moniki Kicman "Pokonać strach". Ksiądz zaśpiewał też fragment piosenki, której podczas wojny nauczyła go mama.

Autorką tekstów "Dziesięć kroków – Memoriał warszawski 1944" jest Anna Żochowska z fundacji Sztafeta, która wraz z IPN odpowiada za projekt. Muzykę skomponował Dariusz Budkiewicz, znany z zespołów Universe, Armia i De Press. Na płycie można usłyszeć aktorów Ewę Dałkowską, Dariusza Kowalskiego, Weronikę Kowalską i Barbarę Lubos, wokalistkę jazzową Małgorzatę Hutek i byłego wokalistę TSA Marka Piekarczyka, aktora i wokalistę Marcina Januszkiewicza.

Jak informuje IPN: "Płyta została zrealizowana z myślą o uhonorowaniu ludności cywilnej, która ucierpiała podczas Powstania Warszawskiego. Inspiracją do napisania tekstów piosenek były wspomnienia świadków historii nagrane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej IPN. Płyta jest artystycznym wyrazem przeżyć ludności cywilnej, której losy wojenne i gehenna wypędzenia są ubogo reprezentowane w sferze artystycznej. Nasz projekt zamierza choć częściowo wypełnić tę lukę".