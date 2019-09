„Nie wiem, czy jest to większy zaszczyt, czy przyjemność. Moje związki z Bielskiem-Białą sięgają nawet dawnej, niż Bielska Zadymka Jazzowa, która stała się szczególnym punktem w moim życiorysie. Bywały tu i wcześniej imprezy jazzowe. Moje związki z miastem trzeba byłoby rozpocząć od Bolka i Lolka. Długie lata jeździłem bielskim +Maluchem+” - powiedział Jan Ptaszyn Wróblewski, odbierając we wtorek dyplom honorowego bielszczanina. „Najważniejsze jest to, że mam tu potężny tłumek przyjaciół, swoje kąty i ulubione zakamarki, a wreszcie na koncie sporo szaleństw, o których lepiej nie mówić. Przyjeżdżam tu od nieprawdopodobnych czasów jak do własnego domu” – podkreślił.

Bielska rada miejska przyznała Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu wyróżnienie podczas sierpniowej sesji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

„Od 21 lat pracuje nieprzerywalnie w radzie artystycznej Bielskiej Zadymki Jazzowej, prowadzi większość koncertów i w znacznej mierze, przez swoje zaangażowanie, muzyczny prestiż i autorytet, zarówno krajowy, jaki i międzynarodowy, przyczynia się do promocji naszego miasta. Od 16 lat jest szefem jury konkursu Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej, który ułatwia start do kariery młodym polskim muzykom jazzowym. Jan Ptaszyn Wróblewski wielokrotnie koncertował na scenie festiwalowej jego niezwykły profesjonalizm, erudycja i osobowość stały się wizytówką Bielskiej Zadymki Jazzowej” – głosi uzasadnienie uchwały, które odczytał we wtorek podczas sesji przewodniczący rady Janusz Okrzesik.

Jan Ptaszyn Wróblewski urodził się w 1937 r. w Kaliszu. Jest muzykiem jazzowym, kompozytorem, aranżerem, dyrygentem, dziennikarzem i krytykiem muzycznym. Gra na saksofonie tenorowym i barytonowym.

Założył kilka zespołów i angażował się w wiele projektów muzycznych. Występował w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Europie, Indiach, Afryce i Azji. W latach 1968-78 kierował Studiem Jazzowym Polskiego Radia. Współpraca z Willisem Conoverem - popularyzatorem Jazzu w Radio Music USA zaowocowała powstaniem audycji „Trzy kwadranse jazzu”, którą prowadzi nieprzerwanie od 1970 r. w Programie III Polskiego Radia.

Nagrał kilkanaście albumów autorskich. Brał udział w nagraniu kilkudziesięciu innych płyt. Tworzył koncerty symfoniczne i komponował muzykę filmową. Realizował programy telewizyjne „Jan Ptaszyn Wróblewski prezentuje”. Prowadzi warsztaty muzyczne w kraju i za granicą.

16 września br. Jan Ptaszyn Wróblewski, otrzymał - za niezwykłą osobowość muzyczną, bezprecedensową obecność na jazzowej scenie od ponad 60 lat, kompozycje, które tworzyły i niezmiennie tworzą idiom polskiego jazzu, oraz za budowanie prestiżu polskiego środowiska jazzowego - Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii Muzyka.

Lotos Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego gatunku w Polsce. W przyszłym roku odbędzie się po raz 22. W przeszłości występowali na tym festiwalu m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, David Murray, John Patitucci, Brian Blade, Ahmad Jamal i Benny Golson.

Tytuły Honorowego Obywatela Bielska-Biała otrzymali m.in. papież Jan Paweł II, abp Bronisław Dąbrowski, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki i jazzman Tomasz Stańko.