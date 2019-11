- Kuba to super człowiek. Cieszę się, że mogłam zaczerpnąć trochę z jego szalonej i kreatywnej głowy i współdziałać – mówi Ptakova. Autorką tekstu do tego utworu jest wokalistka Kasia Lins. Ciekawym doświadczeniem było oddanie warstwy tekstowej Kasi Lins, którą cenię i podziwiam – dodaje Ptakova i wyjaśnia jak ludzkie relacje, które nie zawsze są łatwe zainspirowały ich do stworzenia utworu „Bez nas”.

Utwór „Bez nas” jest kolejnym zwiastunem debiutanckiego albumu Ptakovej. Do tej pory Ptakova zasłynęła głównie featuringami, do których wnosiła napisane przez siebie teksty i linie melodyczne. Jej największy sukces to utwór „Lawina”, przygotowany we współpracy z duetem producenckim Piona (podobnie jak dwa inne – „List” i „Alfabet”). Towarzyszył mu teledysk, który na YouTube obejrzano ponad pół miliona razy. Nagrywała też w kooperacji z Miuoshem, Jordahem i Kubim Producentem. oraz w ramach projektu SOXSO. Aktualnie nad nowym materiałem współpracuje ze znakomitym producentem Markiem Dziedzicem, który produkował płyty m.in. Meli Koteluk oraz Sorry Boys.