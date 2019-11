Rola Maleńczuka w „Solid Gold” to efekt jednego z niewielu jego spotkań z kamerą na planie filmowym. Maciej Maleńczuk pracował na planie „Solid Gold” wraz z zawodowcami, którzy od lat zajmują szczególne miejsca w sercach polskich widzów: Januszem Gajosem i Andrzejem Sewerynem. Wspólnie z niekwestionowanymi gwiazdami polskiego kina – m.in. Danutą Stenką, Olgierdem Łukaszewiczem, Arturem Żmijewskim, Ewą Kasprzyk, Andrzejem Zielińskim, Sławomirem Orzechowskim, Piotrem Stramowskim i Martą Nieradkiewicz – pod reżyserskim okiem Jacka Bromskiego stworzył thriller sensacyjny inspirowany kulisami afery Amber Gold.

Jest także autorem piosenki promującej film.

"Solid Gold" trafi do kin 29 grudnia 2019 roku.

Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, ambitną policjantką. W czasie jednej z akcji zostaje porwana i zgwałcona przez gangsterów. Uciekając, zabija swoich oprawców, ale w służbowym raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef – Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) – nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.