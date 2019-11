Reprezentująca Polskę Viki Gabor zwyciężyła w niedzielę w Gliwicach w konkursie Eurowizji Junior. Zaśpiewała piosenkę z ekologicznym przesłaniem pt. "Superhero". Tym samym Polska drugi raz z rzędu zwyciężyła w "dziecięcej" Eurowizji, co wcześniej nie udało się żadnemu innemu krajowi. W ubiegłym roku wygrała Roksana Węgiel.

Premier, który oglądał konkurs na miejscu, napisał na Facebooku, że dla niego był to także świetny czas, który mógł spędzić ze swoimi dziećmi.

"To wspaniałe zwycięstwo Viki Gabor przejdzie do historii Junior Eurovision Song Contest, a dla mnie to także świetny czas, który mogłem spędzić z moimi kochanymi Dziećmi" - napisał na Facebooku Morawiecki.

"Dawno nie widziałem w ich oczach takiego zachwytu, jak podczas energetycznego występu Viki i jej Zespołu" - zaznaczył.

Do wpisu dodał nieco więcej zdjęć "z niezapomnianego wieczoru w Gliwicach".

We wcześniejszych wpisach ocenił, że Wiktoria Gabor odniosła zwycięstwo w wielkim stylu na oczach całego świata. Przekazał też gratulacje "dla naszej młodej, ale już wielkiej artystki".

"Viki Gabor najlepsza w Europie! Wiktoria odniosła zwycięstwo w wielkim stylu na oczach całego świata. Serdeczne gratulacje dla naszej młodej, ale już wielkiej Artystki!" - napisał szef rządu.

Wspominał też na Facebooku, jak trzymał kciuki za występ Roksany Węgiel w Mińsku. "Dziś te emocje mogliśmy przeżywać na żywo, kibicując w Gliwicach naszej Viki Gabor. Ogromne gratulacje dla wszystkich młodych Artystów. Życzę Wam kariery co najmniej na miarę ABBY" - dodał szef rządu.