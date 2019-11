Festiwal Opener odbędzie się w przyszłym roku na lotnisku w Gdyni.

Twenty One Pilots - w tym roku amerykańska formacja obchodzi 10 urodziny - i ma co świętować. Dzięki miliardom wyświetleń i odtworzeń takich kawałków jak „Stressed Out”, „Heathens” czy „Ride”, ogromnemu workowi nagród (m.in. statuetki Grammy, MTV EMA oraz Billboard Awards) oraz jednemu z najwierniejszych fanbase'ów na świecie, Twenty One Pilots plasują się dziś w czołówce najważniejszych zespołów alternatywnych ostatnich lat. Wisienką na torcie jest niewątpliwie fakt, że album „Blurryface” został oficjalnie okrzyknięty najlepiej sprzedającą się rockową płytą dekady (Billboard). W twórczości Tylera Josepha i Josha Duna rock, elektronika, hip-hop i napędzany syntezatorami alternatywny pop łączą się w rzadko spotykanej symbiozie. Natomiast stworzony przez nich klimat muzyczny tylko podkreśla wrażliwą tematykę lęków i zdrowia psychicznego wielokrotnie pojawiającą się w ich utworach. Duet ma na swoim koncie 5 albumów. Ostatni, „Trench”, ukazał się w ubiegłym roku, debiutując na drugim miejscu zestawienia Billboard 200 oraz zdobywając ocenę aż 81/100 na Metacritic. Jak przyznał Tyler Joseph, Twenty One Pilots już pracują nad jego następcą.

Po tegorocznej absencji w Gdyni A$AP Rocky nie poddaje się i dołącza do składu Open’era 2020! Rakim Mayers rozpoczął karierę jeszcze jako nastolatek. W 2007 roku dołączył do słynnego nowojorskiego kolektywu A$AP Mob, od którego pochodzi jego pseudonim artystyczny. Debiutancki mixtape "Live.Love.A$AP" ukazał się w 2011 roku, a dwa następne albumy "Long. Live. A$AP" (2011) i "At. Long. Last. A$AP." (2015) debiutowały na szczycie zestawienia Billboard 200. Jego ostatni album był jedną z najważniejszych rapowych płyt ubiegłego roku. „Testing” zjednał krytyków i fanów nowojorskiego rapera, zyskując opinię najbardziej dojrzałego dzieła w dyskografii Flacko, co zresztą sam przyznał w wywiadzie dla „GQ”: „Wolę eksperymentować i rozwijać się z moją publicznością. To co teraz robię to nie jest tylko rapowanie – to robienie muzyki”. Blisko godzinny album nie jest przepakowany gośćmi, ale ci, którzy się na nim pojawiają - Moby, Frank Ocean, FKA Twigs czy Skepta - doskonale odnaleźli się w towarzystwie głównego bohatera.

Karnet 4 DNI - 539 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 639 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 419 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 489 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN