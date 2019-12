Utwór zatytułowany "War" zapowiada producencki album Maro Music, który pojawi się w pierwszej połowie 2020.

Pojawiająca się w utworze, a pochodząca z Los Angeles w Kalifornii Lex Lu proponuje muzykę, która jest mieszanką hip-hopu, soul i popu. W 2018 roku zadebiutowała w programie telewizyjnym „The Four”. Została nazwana „Królową LA ”, a w South Central można zobaczyć jej 3-piętrowy mural. "Jest świeża, jest świetną performerką i zdecydowanie podwyższa poprzeczkę w Hip-Hopie - Diddy. "Gdy ją widzisz, widzisz kreatywność" - dodaje Dj Khaled.

Maro Music to DJ, producent muzyczny, inżynier dźwięku. Właściciel Addicted To Music Studios. Współpracuje z artystami tworzącymi wiele różnych gatunków muzycznych, w tym hip-hop, pop i EDM. Jego umiejętności były wykorzystywane nie tylko przy powstawaniu pełnych albumów, ale także do ścieżek dźwiękowych do filmów, reklam i gier video. Współpracuje z artystami od Angoli po Szwecję i od Bliskiego Wschodu po Jamajkę. Na przestrzeni lat pracował nad wieloma produkcjami, remiksami, miksami i sesjami nagraniowymi, a na liście jego kooperacji pojawiają się m.in.: Coca-Cola, Absolut, Cd Projekt, Voice of Poland, Borixon, Cilvaringz, DJ Mathematics, Flirtini, Jan Serce, Hemp Gru, Margaret, Marina, Dziarma, Method Man, Raekwon, Redman, Vienio, Sizzla, Wiley, WWO i wielu innych