Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali Muzyki Poważnej 8 marca w siedzibie NOSPR

Wieczór uświetni m.in. koncert Jakuba Józefa Orlińskiego nominowanego w kategorii Najlepszy Album Polski za Granicą oraz występ nominowanej w dwóch kategoriach katowickiej NOSPR pod batutą Lawrence’a Fostera.

Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje w dziesięciu kategoriach muzyki poważnej – w każdej z nich nominowanych zostało pięć albumów. Wyjątkiem jest kategoria recitalu solowego, gdzie z uwagi na miejsca ex aequo wyróżnionych zostało sześć albumów.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz otrzymała dwie nominacje w kategorii Muzyka Koncertująca dla albumów Astor Piazzolla: Suita Troileana oraz Mieczysław Wajnberg: Chamber Music oraz nominację w kategorii Muzyka Symfoniczna dla albumu Mieczysław Wajnberg: Symphonies Nos. 2 & 7. Łukasz Borowicz został dwukrotnie nominowany w kategorii Muzyka Oratoryjna i Operowa za albumy z muzyką Stanisława Moniuszki: Cantatas Milda/Nijoła oraz Paria, a także w kategorii Muzyka Współczesna za album Krzysztof Meyer: 8 Symfonia. Wokaliści z sekstetu proMODERN wyróżnieni zostali trzema nominacjami za albumy: Karlheinz Stockhausen – proMODERN version w kategorii Muzyka Chóralna oraz Comfort Zone w kategorii Muzyka Współczesna i Najwybitniejesze Nagranie Muzyki Polskiej.

Laureatów Fryderyków 2020 w muzyce poważnej poznamy 8 marca podczas uroczystej gali organizowanej w siedzibie NOSPR w ramach FRYDERYK Festiwal. Uroczystość wręczenia statuetek uświetni m.in. występ Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Lawrence’a Fostera oraz koncert Jakuba Józefa Orlińskiego – wybitnego kontratenora, laureata wielu prestiżowych nagród i nominowanego w tegorocznej edycji w kategorii Najlepszy Album Polski za Granicą z albumem Facce d’amore.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio-Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1400 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa. To członkowie sekcji poważnej oddali głosy na ogłoszonych dziś nominowanych w 10 kategoriach.

Zwycięzcy zostaną wybrani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii będą mogli wskazać jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulegnie liczba zwycięzców.

Nominowani w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu zostaną ogłoszeni 30 stycznia.

Tegoroczny ZŁOTY FRYDERYK w kategorii muzyka poważna trafi do rąk wybitnego polskiego skrzypka – Krzysztofa Jakowicza. Muzyk odbierze nagrodę podczas uroczystej gali w NOSPR.