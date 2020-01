Dawid Podsiadło z albumem "Małomiasteczkowy" kolejny rok utrzymuje się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt w formacie fizycznym. Na miejscu drugim rocznego zestawienia OLiS uplasowała się muzyka z filmu "A Star is Born". Do podium dotarł także album Sokoła zatytułowany "Wojtek Sokół".

Kolejne miejsca na rocznej liście również zajmują polscy artyści hip-hopowi: na czwartym miejscu Kękę z albumem "Mr Kękę", dalej O.S.T.R. – "Instrukcja obsługi świrów", Kamerzysta – "Afirmacja" oraz PRO8L3M – "Widmo". Pierwszą dziesiątkę zamyka Taco Hemingway z albumem "Pocztówka z WWA, lato’19".

1.Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy

2.Muzyka filmowa - A Star is Born

3.Sokół - Wojtek Sokół

4.Kękę - Mr Kękę

5.Różni wykonawcy - Męskie Granie 2019

6.O.S.T.R. - Instrukcja obsługi świrów

7.Kamerzysta - Afirmacja

8.Queen - The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III

9.Pro8L3M - Widmo

10.Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19

11.Różni wykonawcy - Męskie Granie 2018

12.Pezet - Muzyka współczesna

13.Kali / Magiera - Chudy chłopak

14.Paluch - Czerwony dywan

15.Borcrew - Borcrew album

16.Kortez - Mini dom

17.Paweł Domagała - 1984

18.Bedoes & Lanek - Opowieści z doliny smoków

19.Roksana Węgiel - Roksana Węgiel

20.Daria Zawiałow - Helsinki

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) jak co roku zdominowana jest przez polskich artystów. W pierwszej dwudziestce jedynie dwa albumy należą do zagranicznych twórców i jest to wspomniany już soundtrack A Star is Born oraz zajmujący miejsce 8. album Greatest Hits zespołu Queen. Co ciekawe, pierwsza dwudziestka listy OLiS zdominowana jest także przez mężczyzn, jedynymi kobietami w Top 20, nie licząc Lady Gagi, współtworzącej album z muzyką filmową, są Roksana Węgiel oraz Daria Zawiałow, zajmujące lokaty 19. i 20.

W 2019 r. całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS wyniosła 1 652 489 egzemplarzy, przy czym polskich tytułów sprzedano 1 073 824. W setce tej znajduje się 60 płyt polskich wykonawców, co odpowiada za 65% całego wolumenu sprzedaży płyt z Top 100 zestawienia.

Łącznie na Oficjalnych Listach Sprzedaży w 2019 r. gościło 514 albumów, w tym 371 płyt debiutowało w zestawieniu i jest to o 22 tytuły więcej niż przed rokiem. We wszystkich 51 tygodniowych zestawieniach OLiS notowane były tylko dwa albumy: Małomiasteczkowy i A Star is Born. Na miejscu pierwszym pojawiło się 40 tytułów, z czego jedynie trzy albumy znalazły się na pierwszej pozycji trzykrotnie: Małomiasteczkowy Dawida Podsiadły, Męskie Granie 2019 oraz Pocztówka z WWA, lato ‘19 Taco Hemingwaya.