Fryderyk Festiwal odbędzie się jako trzydniowe święto polskiej muzyki. Tegoroczną edycję wydarzenia zainauguruje 8 marca Gala Muzyki Poważnej w katowickim NOSPR. Wręczenie statuetek w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej odbędzie się w sobotę 14 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a dzień później na tej samej scenie w ramach Fryderyk Festiwal wystąpią gwiazdy polskiej muzyki

Album Roku Pop

BARANOVSKI - Zbiór

MARGARET - GAJA HORNBY

MROZU - Aura

Natalia Przybysz - Jak malować ogień

Roksana Węgiel - Deluxe

Album Roku Pop Alternatywny

Daria Zawiałow - Helsinki

FISZ EMADE TWORZYWO - Radar

Król - Nieumiarkowania

sanah - ja na imię niewidzialna mam

Stanisław Soyka - Muzyka i słowa

Album Roku Hip Hop

O.S.T.R. - Instrukcja Obsługi Świrów

PEZET - Muzyka Współczesna

PRO8L3M - Widmo

Sokół - Wojtek Sokół

Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, Lato ‘19

Muzyka rozrywkowa Utwór Roku

BARANOVSKI "Czułe miejsce"

Daria Zawiałow - "Hej! Hej!"

Król - "Te smaki i zapachy"

Muniek Staszczyk - "Pola"

Viki Gabor - "Superhero"

Fonograficzny Debiut Roku

Ania Karwan

Hania Rani

sanah

schafter

Viki Gabor

Teledysk Roku

Daria Zawiałow - "Szarówka"; Reżyser teledysku: Dorota Piskor

Dawid Podsiadło - "Trofea"; Reżyser teledysku: Daniel Jaroszek

Ero - "Przerwa techniczna"; Reżyser teledysku: Bartosz Łukasiuk

Syny - "Nag Champa"; Reżyser teledysku: Sebastian Pańczyk

Viki Gabor - "Superhero"; Reżyser teledysku: Pascal Pawliszewski

Album Roku Elektronika

Mery Spolsky - Dekalog Spolsky

Natalia Nykiel - Origo

Novika - Bez cukru

Stachursky - 2K19

Zamilska - Uncovered

Album Roku Alternatywa

Hania Rani - Esja

Łąki Łan - RAUT

Mary Komasa - Disarm

Piernikowski - The best of moje getto

Ralph Kaminski - Młodość

Album roku muzyka świata

Eleni – Statek do Pireusu

Hańba! – 1939

Laboratorium Pieśni – Rasti

Provinz Posen – Provintz Posen

Żywiołak – Wendzki sznyt

Album Roku Metal

Batushka - Hospodi

Black River - Humanoid

Hunter - Arachne

Jelonek - Classical Massacre

Nocny Kochanek - Randka w ciemność

Album Roku Rock

Lion Shepherd - III

Mazolewski / Porter - Philosophia

Muniek Staszczyk - Syn Miasta

Sonbird - Głodny

VooVoo - Za niebawem

Najlepsze Nowe Wykonanie

Karaś/Rogucki - "1996"

Mela Koteluk i Hania Rani - "Odprowadź" (piano version)

Męskie Granie Orkiestra 2019 - "Zazdrość" (wersja live)

Natalia Przybysz - "Krakowski spleen"

sanah - "projekt nieznajomy nie kłamie"

Producent Muzyczny Roku

Bartosz Dziedzic

Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór

Hania Rani

Michał Kush

Ralph Kaminski

Autor Roku

BARANOVSKI

Błażej Król

Daria Zawiałow

Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska

Zygmunt Staszczyk

Kompozytor Roku

Błażej Król

Daria Zawiałow / Michał Kush

Dawid Podsiadło / Olek Świerkot

Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska

Hania Rani

Album Roku Blues

Agata Karczewska - I’m Not Good At Having Fun

Jamal - Czarny motyl

Natalia Sikora - Ailatan

Różni wykonawcy - Chce się śpiewać (artyści niewidomi śpiewają utwory Sławka Wierzcholskiego)

Sosnowski - The Hand Luggage Studio

Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa

4Dreamers - nb.

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - Kiedyś to były Święta

Joanna Dark, Małgorzata Kożuchowska, Szymon Majewski - Wyspa Dzieci. Piosenki Babci i Dziadka

Karimski Club Dla Dzieci - Kolory Świąt

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer - "Dolce Fine Giornata"

Daniel Spaleniak - "Burning Sea"

Leszek Możdżer - "Ikar"

Miro Kępiński - "In This Gray Place"

Album Roku Muzyka Poetycka.

Lech Janerka, Marcin Świetlicki, Pablopavo, Jarek Szubrycht, Wojciech Waglewski, Katarzyna Nosowska, Małgorzata Tekiel (Nika), Piotr Pawłowski "Janerka Na Basy i Głosy"

Maja Kleszcz - "Osiecka De Luxe"

Marek Dyjak - "Piękny instalator"

Mikromusic - "Mikromusic z dolnej półki"

Piotr Machalica - "Mój ulubiony Młynarski"

Jazz

Jazzowy Artysta Roku

Adam Bałdych

Jazz Band Młynarski Masecki

Marek Napiórkowski

Maciej Obara

Kuba Więcek

Fonograficzny Debiut Roku – Jazz

Andrzej Kowalski

Kamila Drabek

Michał Zaborski

Natalia Kordiak

Szymon Sutor

Album Roku – Jazz

Adam Bałdych Quartet - Sacrum Profanum

Agnieszka Wilczyńska & Andrzej Jagodziński - Wilcze Jagody

Algorhythm - Termomix

Maciej Obara Quartet - Three Crowns

Marek Napiórkowski - Hipokamp