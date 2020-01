6 marca – Poznań, Hala nr 2 MTP

7 marca – Warszawa, klub Stodoła

Bilety w ogólnej sprzedaży od piątku, 7 lutego od godziny 11:00 na LiveNation.pl

‘Alive And Feeling Fine’. To nie tylko tytuł ostatniego albumu Lost Frequencies, ale również dobry opis obecnego nastroju młodego Felixa De Laeta. Producent stacjonujący w Brukseli zakończył swoją trasę koncertową, podczas której zagrał w Stanach Zjednoczonych i Europie. Po wyprzedanych koncertach w takich miastach jak Los Angeles, Nowy Jork, Paryż czy Bruksela – podczas których zagrał dla 70 000 fanów – dodaje teraz trzy dodatkowe daty do swojej trasy. W marcu 2020 roku będziemy go mogli zobaczyć na występie na żywo w Polsce, a w kwietniu zaplanowany jest jego koncert w Londynie. Cytując tytuł jednego z jego hitów numer 1.: Crazy!

Młody brukselski producent Felix De Laet, znany również jako Lost Frequencies jest najczęściej granym belgijskim artystą na świecie, a z pewnością jego muzyka jest obecnie jednym z ulubionych belgijskich produktów eksportowych. W międzyczasie wrócił do domu ze swojej pierwszej dużej trasy koncertowej na żywo. W spektakularnej produkcji i oprawie scenicznej Lost Frequencies wykonał świeże i innowacyjne interpretacje swoich utworów. Ponad 70 000 fanów miało okazję zobaczyć go na żywo. W rezultacie zostały wyprzedane koncerty w Stanach Zjednoczonych – od San Francisco, Los Angeles i San Diego po Nowy Jork i Waszyngton oraz w Europie. Ze względu na ogromny sukces i pozytywny odbiór, Lost Frequencies dodaje teraz trzy nowe daty. Tej wiosny pojawi się w Poznaniu i w Warszawie. W kwietniu wystąpi na żywo w Londynie.

Felix De Laet: „Trasa była intensywna: spędziłem całe trzy tygodnie w drodze w prawdziwym tour busie. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu dodatkowych trzech koncertów na trasie. Jednym z występów, który szczególnie zapadł mi w pamięć to ten z Vorst Nationaal. Na moim własnym podwórku! Jestem bardzo dumny, że mogłem zagrać tak duży koncert w moim mieście. Wyższy level.”



W październiku ukazał się nowy podwójny album Lost Frequencies „Alive And Feeling Fine”. W pierwszej części albumu, w raz z kilkoma najnowszymi hitami Lost Frequencies („Crazy”, „Crazy”, „Recognize”, „Melody”, „Truth Never Lies”), pojawiły się również utwory stworzone we współpracy z takimi artystami jak Mokita i Throttle. W drugiej części, która w fizycznej wersji albumu jest prezentowana jako jeden długi mix, znajdują się również mixy deluxe, nagrania z Tomorrowland i remiksy do utworów takich artystów jak Armin van Buuren, Estelle & Kanye West i The Rasmus. Te dwie części tworzą muzyczny spektakl złożony z 23 utworów.