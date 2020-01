"So Messed Up" to pierwszy międzynarodowy singiel chorwackiej mega gwiazdy La Lany, znanej wcześniej jako Lana Jurcevic.

Mając ponad 100 milionów wyświetleń teledysków w serwisie YouTube jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenkarek w regionie bałkańskim. Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie nowego rozdziału w jej karierze i podbicie reszty świata. Reklama “Ta piosenka jest totalnie o mnie. Prawdziwej mnie. Każda dziewczyna czasem tak się czuje: ma wahania nastrojów, jednego dnia coś lubi, drugiego już nie. Ma swoje wewnętrzne dylematy. So Messed Up” jest nie tylko o relacji z facetem, ale też o kobiecej nieprzewidywalności” – La Lana Utwór “So Messed Up” wyprodukował zdobywca Grammy Damon Sharpe oraz Eric Sanicola, wcześniej współpracujący z takimi artystami jak Ariana Grande, Jennifer Lopez czy One Direction. Masterem zajął się natomiast Randy Merrill (Adele, Lady Gaga, Taylor Swift). Klip do utworu wyreżyserował Camilo Paredes. Od samego początku ściśle współpracował z artystką spełniając jej wizję, aby w luźny i niekonwencjonalny sposób pokazać wewnętrzną walkę pomiędzy La Laną, którą znamy z mediów społecznościowych, a jej szalonym alter ego. W ten sposób, bez udziału dublerki, wcieliła się w dwie postaci jednocześnie.