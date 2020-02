Oprócz solidnej dawki muzyki na dwóch scenach, uczestnicy CRF mogą spodziewać się proekologicznych działań, nowych stref aktywności i kilku nowych rozwiązań na rzecz dostępności festiwalu.

W związku z rozbudową jednej z cieszanowskich dróg, zmieni się układ festiwalowego terenu, a kultowe pole namiotowe CRF zostanie przeniesione nad Kąpielisko Wędrowiec.

Pierwsi artyście CRF 2020

Me And That Man, to rockowo-bluesowy projekt Adama Nergala Darskiego o międzynarodowej renomie. Po mocnym debiucie płytą „Songs of Love and Death" z 2017 roku, zespół wraca w nowej postaci - a co najważniejsze - z nową muzyką. Aktualnie zespół występuje i nagrywa w następującym składzie:

Adam Nergal Darski – wokal, gitara

Sasha Boole – wokal, gitara

Łukasz Kumański - perkusja

Matteo Bassoli – bas, wokal

27 marca ukaże się płyta kolejna płyta zespołu nosząca nazwę „New Man, New Songs, Same Shit Vol.1”, z udziałem znamienitych zagranicznych gości, takich jak: Corey Taylor (Slipknot), Matt Heafy (Trivium), Rob Caggiano (Volbeat), Niklas Kvarforth (Shining), a Me And That Man wyruszy trasę koncertową po najlepszych europejskich festiwalach rockowych.

Batushka, fenomen na skalę światową i jeden z najbardziej sugestywnych zespołów metalowych ostatnich lat. Muzycy pochodzący ze wschodniej Polski, wykorzystują w swojej twórczości energię i furię black metalu oraz elementy charakterystyczne dla starożytnych rytuałów. Ich koncerty słyną ze spektakularnej, teatralnej oprawy i intensywnej symboliki. Ich ostatnia płyta „Hospodi” została nominowana do nagrody przemysłu muzycznego – „Fryderyk 2019” w kategorii Album Roku Metal.

Psy Wojny to reprezentacja polskiej sceny punkowej z 35 letnią historią i Tomaszem „Falonem” Jaworskim na czele. Na swoim koncertowym koncie mają występy z takimi gwizdami gatunku jak The Exploited, UK Subs, Vibrators, Anti Nowhere League. NA CRF 2020 Psy Wojny będą oficjalnie świętowały swoje 35-lecie.

Do punkowego programu CRF dochodzi również formacja Cela Nr 3. Zadebiutowali w 1985 roku, ale ich prawdziwa muzyczna przygoda zaczęła się w 1987 roku na Festiwalu w Jarocinie. Koncertowali m.in. z Guitar Gangsters, G.B.H., Angelic Upstarts, The Vibrators, UK Subs. Ich piosenkę „Kwiaty” z refrenem „Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie”, słyszał choć raz w życiu chyba każdy.

Pierwsze ogłoszenie #CRF2020 zamyka jeden z najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy – trójmiejski Mùlk. Wystartowali w 2018 bardzo dobrze przyjętym singlem "Bies". W składzie zespołu znajdują się muzycy takich zespołów jak: Me And That Man, The Fruitcakes czy Tymon &Transistors.

Festiwal odbędzie się 20-22 sierpnia 2020 w Cieszanowie