"To koniec takiego świata, jaki znamy - mam się z tym dobrze" - brzmi refren nagrania zespołu R.E.M., wydanego w 1987 roku To jedna z najważniejszych kompozycji w historii amerykańskiej formacji, przez lata kończyła wszystkie koncerty grupy, znanej także z tak wielkich piosenek jak "Losing My Religion" czy "Drive".

Nagranie powróciło aktualnie na zestawienie najpopularniejszych kompozycji. Na amerykańskim iTunesie piosenka szybko pnie się do góry, zajmując 64 miejsce.

Piosenka trafiła na singiel w 1987 roku, przed czasami największej popularności R.E.M.. Ponownie trafiło na singiel w 1991 roku, wraz z falą popularności, jaka pojawiła się wraz z wydaniem płyty "Out of Time" i nagrania "Losing My Religion".

"It's The End Of The World (As We Know It)" R.E.M uważany jest za jedno z najistotniejszych nagrań dla amerykańskiego alternatywnego dekady lat osiemdziesiątych.