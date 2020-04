O Sorry Boys mówiło się ostatnio dużo dzięki teledyskowi do nagrania "Niedziela", nagranego podczas kwarantanny. To nie jedyna niespodzianka dla fanów na czas oznaczony #ZostańWDomu

Sorry Boys istnieją od 2006 roku. Trio nagrało do tej pory cztery płyty, a każda kolejna cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno fanów, jak i krytyki. Wszystkie płyty dostępne są jako playlisty na kanale YouTube wytwórni Mystic. Oglądajcie nie "skipując" reklam - o ile oczywiście chcecie, by artyści dzięki Wam zarabiali. Pierwszym albumem było wydane w 2010 roku "Hard Working Classes". Po trzech latach przerwy - w 2013 roku - grupa powróciła dobrze ocenionym krążkiem "Vulcano" Trzecią płytą Sorry Boys, była wydana w 2016 "Roma", zawierająca m.in. nagranie "Wracam". Ostatnim krążkiem tria pozostaje na dziś "Miłość", którą znamy dzięki wspomnianej "Niedzieli", czy "Absolutnie, absolutnie"