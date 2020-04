John Legend częstował nas swoimi nowymi kawałkami już od jakiegoś czasu. Tym razem zapowiada to oficjalnie – pojawi się nowy krążek! Zrobił to prezentując tytułowy utwór – „Bigger Love” Podnoszący na duchu popowo-soulowy numer przypomina nam, jak wiele rodzajów miłości jest na świecie, a także o człowieczeństwie w każdym z nas. „Ta piosenka to oda do miłości, wytrwałości i nadziei. Napisałem ją rok temu zanim ktokolwiek z nas mógł się spodziewać tego co przyniesie nam 2020. Przesłaniem tego utworu jest to, że miłość może pomóc nam przetrwać te trudne czasy, a muzyka przynieść wiele radości i uśmiechu. Mam nadzieję, że ten kawałek przyniesie odrobinę światła dla każdego z Was i może zainspiruje do przerwy na taniec!” - powiedział John.

John zaśpiewał „Bigger Love” podczas akcji One World: Together At Home, która wspiera tych na froncie walki z koronawirusem oraz Światową Organizację Zdrowia. Artysta wystąpił podczas transmisji na żywo wraz z artystami takimi jak: Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Lizzo, Maluma, Paul McCartney oraz Stevie Wonder. 22 kwietnia zaprezentuje „Bigger Love” podczas Saving Our Selves: A BET COVID-19 Relief Effort w telewizji BET. Podczas akcji pojawią się również DJ Khaled, Chance the Rapper oraz Kelly Rowland. Akcja ma na celu pomoc Afroamerykanom, którzy zostali najbardziej dotknięci skutkami pandemii.

„Bigger Love” pojawiło się niedługo po kawałku „Actions”, który zyskał uznanie magazynu Rolling Stone oraz po piosence „Conversations In the Dark”, o której MTV pisało „John Legend pisze najsłodsze obietnice”. Obydwie te piosenki ukażą się na najnowszym albumie artysty „Bigger Love”, który będzie miał premierę tego lata.

Singiel „Bigger Love” został napisany wraz z Ryanem Tedderem, Zachem Skeltonem oraz Catious Clay. Trasa promująca album Legenda ma się rozpocząć 12 sierpnia. John Legend to zdobywca wielu platynowych płyt oraz nagród Grammy i Złotych Globów. Podczas swojej kariery artysta wypuścił sześć studyjnych albumów, w tym „Get Lifted” (2004) i „Love in the Future” (2013). Jako społeczny aktywista, John Legend stworzył ruch #FREEAMERICA, który ma za zadanie rozpoczęcie debaty na temat systemu więziennictwa w Stanach Zjednoczonych i pomocy niesłusznie oskarżonym.