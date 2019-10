Artystce na scenie towarzyszyli znakomici goście: Edyta Bartosiewicz i Stanisław Soyka.

Podczas koncertu „MTV Unplugged Kasia Kowalska”, artystka wykonała swoje największe przeboje w nowych, akustycznych aranżacjach. Oprócz stałego zespołu towarzyszącego Kasi podczas koncertów, koncert MTV Unplugged wzbogacony został o sekcję dętą i fortepian. Album na CD zawiera 14 utworów, a wersja cyfrowa 16.

Tracklista albumu „Kasia Kowalska MTV Unplugged”:

1. ANTIDOTUM

2. PIEPRZ I SÓL

3. PROWADŹ MNIE

4. GEMINI

5. TOLERANCJA / NA MIŁY BÓG

6. DLA TATY

7. ALANNAH (TAK NIEWIELE CHCĘ)

8. AYA

9. TERAZ KIEDY CZUJĘ (bonus/digital)

10. MOVE OVER

11. OTO JA (bonus/digital)

12. WYRZUĆ TEN GNIEW

13. DOMEK Z KART

14. COŚ OPTYMISTYCZNEGO

15. A TO CO MAM

16. TO CO DOBRE



Kasia Kowalska jest jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek. Podczas swojej 25-letniej kariery nagrała 10 albumów i wypromowała wiele hitów, m.in.: ”Pieprz i sól”, „Antidotum”, „Prowadź mnie”, „Oto ja”, „Chcę znać swój grzech”, „Coś optymistycznego”, „Wyrzuć ten gniew”, czy „Straciłam swój rozsądek” – piosenkę z filmu „Nocne graffiti”, w którym zagrała główną rolę. W 2018 roku, po dziesięcioletniej przerwie, Kasia wydała nowy album, „AYA”, który otrzymał nominację do Fryderyka 2019.