Płyta „Wojownik z miłości” – to trzeci solowy krążek artysty, na którym oprócz autorskich tekstów, usłyszymy również oryginalne interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana, co w warstwie poetyckiej jest nawiązaniem do poprzedniego albumu – „Alarm”.

Całość, niezwykle eklektyczna - utrzymana została w oryginalnej stylistyce beatrock i zarejestrowana jedynie za pomocą własnego aparatu mowy artysty i gitary Michała Parzymięso. Ponadto - utwory wzbogacono brzmieniem klawiszy i syntezatora nagranych i zaaranżowanych również przez Michała. Materiał domyka własna wersja utworu „Kocham Wolność” Bogdana Łyszkiewicza.

Pierwszy singiel artysty – tytułowy „Wojownik z miłości” dotarł do czołówki zestawienia Listy Przebojów Programu Trzeciego. Gościnnie na płycie zagrali: na saxofonie Mateusz Parzymięso (Myslovitz) oraz na altówce - Wojciech Wierzba (Baranovski, Ted Nemeth). Materiał zarejestrowano w Mantra Studio.