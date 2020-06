To nagranie z gościnnym udziałem dwóch wyjątkowych raperów, z dwóch odległych biegunów wiekowych - najmłodsze pokolenie oraz jeden z weteranów czyli schafter i Pezet.

"Góra dół góra dół" jest numerem o tym, że bywa różnie. Z dziewczynami i z nami. Z tym co siedzi w naszych głowach też. Mimo to, z trzech - wydawałoby się - innych pokoleniowo perspektyw, udało nam się znaleźć wspólny mianownik. Totalnie ponad skalą naszych oczekiwań. Pezet i schafter w jednym numerze na naszej płycie, "wszystko dobrze” - komentuje duet Rasmentalism.

Kolejne wypuszczane przez nas single nie przez przypadek są z różnych światów. Bo ta płyta jest trochę o różnych światach, o wyobrażeniach, o przeżyciach realnych i o przeżyciach odczepionych od rzeczywistości. O próbie sprostania jakimś normom, które nie do końca wiadomo czy są spoko. Bo nikt nie wie co jest spoko. Ale wszyscy za tym biegamy i próbujemy być tymi GENIUSZAMI. Zmieścić się w konwencji, ale być ponad średnią. To prawdopodobnie najbardziej dorosły, wnikliwy, szczery, ale przy tym przyswajalny, luźny i lekkostrawny komentarz muzyczny na jaki nas stać w tym momencie.