"Oddaj" to kolejny singlowy utwór, który promuje solową płytę Vita "Poczekalnia". Wcześniej poznaliśmy piosenki "Bunkrów nie ma", do której powstał pięknie oddający celebrację życia teledysk, a także "Rampage", która z kolei została zilustrowana scenami z filmu "Fucking Berlin", w którym jedną z głównych ról gra Vito Bambino, oczywiście pod prawdziwymi personaliami, czyli jako Mateusz Dopieralski.

Reklama

Vito Bambino jest autorem historii opowiedzianej w tekście. Jest nią spotkanie byłych kochanków, które odbywa się niby w aurze pretensji, żalów. On żąda, aby ona oddała mu to, co zabrała. Z kolei ona wydaje się cieszyć, że wreszcie się od niego uwolni. "Bez ciebie będzie lżej" – śpiewa Natalia i dodaje, że oddać swemu eks może jedynie gniew. Wygląda to wszystko dość typowo, prawda? Jednakże pomimo tego, że jest między nimi wiele złości i wzajemnych pretensji, bohater przyznaje sobie samemu, że w obecności byłej ukochanej mózg zmienia mu się w pasztet. Jej też robi się cieplej, kiedy on jest w pobliżu. Pomimo wielu litrów przelanej żółci, stać obojga na powiedzenie: "Uważaj na siebie i żyj zdrowo".