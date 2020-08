W odcinkowej serii emitowanej na YouTube zaproszeni do projektu raperzy: Łona, Włodi, Sokół, Pezet oraz Saful rozmawiają z gospodarzem cyklu Rasem o książkach ważnych, trudnych, wesołych, książkach, które ich zmieniły, a także książkach, które mocno wpłynęły na ich twórczość. Cel? Inspirować i zachęcać rzesze odbiorców sceny rapowej do sięgania po literaturę i poszukiwania autorów i tematów dla siebie.

Reklama

W pierwszym odcinku serii, który właśnie pojawił się na YouTube udział wziął Łona. Z tej rozmowy odbiorcy dowiedzą się m.in. jaka książka uratowała raperowi życie, co by było gdyby Andrzej Wajda słuchał scenarzysty, co Łona sądzi o pacyfizmie Vonneguta czy sytuacji rasowej w USA. W rozmowie z Rasem - raperem znanym z zespołu Rasmentalism. - Łona odbija się od pytań o literaturę, która była dla niego pochłaniająca, ważna, trudna, ale też rozbrajająco zabawna.