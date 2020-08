Zuza Jabłońska to jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek młodego pokolenia. Finalistka pierwszej edycji programu „The Voice Kids” ma na swoim koncie m.in. platynę za singiel „Powiedz mi to w twarz”, czy współpracę z takimi artystami jak Jan-rapowanie, Siles i Kuba Karaś z The Dumplings. Zuza pokazuje na co ją stać w piosence „Wierna, odważna i prawa” do najnowszej produkcji Disneya „Mulan”. Utwór będzie można usłyszeć na napisach końcowych filmu.

– Wzięłam udział w tym projekcie, ponieważ bohaterka Mulan to taka trochę ja. Jest waleczna i odważna, ale stoi też przed ciężkimi wyborami – wyznała Zuza Jabłońska. – Utwór „Wierna, odważna, prawa” mówi o tym, że mimo porażek i zawahań, zawsze po deszczu wychodzi słońce. Poza tym jest to kolejne wyzwanie i ciekawe doświadczenie. Jestem z tych, co lubią podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Czuję się również bardzo wyróżniona i zaszczycona, że zostałam zaproszona przez Disneya do zaśpiewania tego utworu – dodała wokalistka.

Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i… dumnego ojca.

W filmie Mulan występują aktorzy z całego świata: Yifei Liu jako Mulan; Donnie Yen jako Komendant Tung; Jason Scott Lee jako Bori Chan; Yoson An jako Honghui; oraz Gong Li jako Xianniang i Jet Li jako Cesarz. Film wyreżyserował Niki Caro na podstawie scenariusza Ricka Jaffy, Amandy Silver, Elizabeth Martin i Lauren Hynek na motywach eposu Ballada o Mulan.

„Mulan” w kinach już od 11 września.