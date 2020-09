Zespół zainicjował akcję pod szyldem „Take-Threee Pledge: Vote by Mail, Recruit Three Friends, and Don’t Wait”.

Reklama

Basista Pearl Jam, Jeff Ament, apeluje: - Głosowanie w sposób łatwy i przystępny jest naszym prawem jako obywateli Stanów Zjednoczonych. Nasi praojcowie i pramatki ciężko walczyki o ten dar. Dołączcie do naszej akcji!

Grupa od dawna angażuje się w działalność polityczną i społeczną. W 1992 roku zespół wystąpił na koncercie „Drop in the Park” w Seattle, dzięki czemu do głosowania zarejestrowały się tysiące wyborców. Przez niemal trzy dekady Pearl Jam wystąpiło na niezliczonych koncertach charytatywnych, muzycy wielokrotnie publicznie wspierali ważne inicjatywy społeczne, jak również przekazali miliony dolarów na lokalne i światowe fundacje. Powołali także własną organizację – Vitalogy Foundation. W 2018 Pearl Jam wspierało rejestrację wyborców w Montanie w trakcie inicjatywy Rock2Vote. Jak mówi Eddie Vedder:

Eddie Vedder: Wierzymy, że Ameryka jest najlepsza wtedy, gdy każdy głos ma szansę być wysłuchany. Nadchodzące wybory są najważniejsze w historii naszego narodu. Demokracja jest zagrożona. Twój głos to twój GŁOS i nadszedł czas, by go użyć. Dołącz do nas, głosując za pośrednictwem poczty. My jako zespół robimy to zawsze w ten sposób od 1992 roku. Jest to sposób bezpieczny i banalnie prosty.