Jak zapowiada Natalia Grosiak:

Reklama

„Kraksa to miłość.

Rok temu, gdy zaczęłam pisać piosenki do nowej płyty, wiedziałam, że opowiadać będzie o miłości. Świat przeżywa trudne chwile i my, artyści, czując, że zachwiany został balans energii, zaczynamy szukać wokół siebie miłości.

Kraksa to pies.

Ma 18 lat, urodziła się w okolicach Koszalina. Miała być jednym z utopionych zaraz po urodzeniu szczeniąt z niechcianego miotu. Uratowana przez przypadkowego świadka. Przechodziła z rąk do rąk. W końcu trafiła do mnie. Miała chorobę sierocą. Całe życie mnie pilnowała. Aż do teraz, kiedy ze starości ogłuchła i oślepła. Odpuściła i odpoczywa w swoim legowisku przed nadchodzącą po nią powoli śmiercią. Ale już wie, że nie opuszczę jej. Póki śmierć nas nie rozłączy.

Kraksa to świadek.

Jesteśmy ze sobą od 15 lat. Wie o mnie najwięcej. Była ze mną prawie non stop na prawie każdym etapie mojego życia. Nagrała ze mną wszystkie płyty Mikromusic, często śpiąc obok moich stóp, gdy śpiewałam do mikrofonu w studiu.”

Płyta trafi do sklepów 25 września.

Tracklista:

1. Drzewiej

2. A ja co?

3. Nie odchodź

4. To już koniec

5. Pokochaj to dziecko

6. Najlepsza

7. Brzoza

8. Operacja na otwartym sercu feat. Piotr Rogucki

9. Łajka

10. Winna

11. Kraksa