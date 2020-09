Na krążku można usłyszeć zestaw znakomitych gości, m.in. Nas, YG, Rapsody, DJ Premier, Black Thought, Questlove, Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T, PMD, George Clinton, Daddy-O, Jahi, The Impossebulls oraz Mike D i Ad-Rock z Beastie Boys.

Album „What You Gonna Do When The Grid Goes Down?” jest promowany przez singiel „Fight the Power: Remix 2020”, nowa wersja stworzona przez Public Enemy wraz z Nasem, Rapsody, Black Thought, YG, Jahi i Questlove na potrzeby 2020 BET Awards w czerwcu. Na krążku znajdzie się także „State of the Union (STFU)” wyprodukowane przez DJ Premiera. W kawałku artyści bez ogródek wytykają Donaldowi Trumpowi szkodliwe konsekwencje jego destrukcyjnych rządów. Pełna tracklista poniżej.

01 - “When The Grid Goes Down” ft. George Clinton

02 - “Grid” ft. Cypress Hill and George Clinton

03 - “State of the Union (STFU)” ft. DJ Premier

04 - “Merica Mirror” ft.. Pop Diesel

05 - “Public Enemy Number Won” ft. Mike D, Ad-Rock, Run-DMC

06 - “Toxic”

07 - “Yesterday Man” ft. Daddy-O

08 - “Crossroads Burning” (Interlude) ft. James Bomb

09 - “Fight The Power: Remix 2020” ft. Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG, Questlove

10 - “Beat Them All”

11 - “Smash The Crowd” ft.. Ice-T, PMD

12 - “If You Can’t Join Em Beat Em”

13 - “Go At It” ft. Jahi

14 - “Don’t Look At The Sky” (Interlude) ft. Mark Jenkins

15 - “Rest In Beats” ft. The Impossebulls

16 - “R.I.P. Blackat”

17 - “Closing: I Am Black” ft. Ms. Ariel