- Chciałem nagrać płytę dynamiczną, na której dużo się dzieje - mówi Mariusz Duda - i gdzie mamy sporą dawkę muzyki związanej z transowym, mrocznym folkiem. Znalazły tu ujście wszystkie moje inspiracje m.in. Dead Can Dance czy szwedzką Hedningarną.

„Shaded Woods” to nasze najgorsze traumy i koszmary, to nasze najtrudniejsze życiowe momenty. To również symbolika naszych obecnych, trudnych czasów. Przejście przez tan mroczny las ma symbolizować ich przezwyciężenie. Mam nadzieję, że ten nowy utwór, jak i cała nadchodząca płyta, będzie taką pochodnią, która nie dość, że pomoże nam oświetlić mrok, to jeszcze przyda się do odganiania potworów. - mówi Mariusz Duda

Siódmy album Lunatic Soul - „Through Shaded Woods” ukaże się 13 listopada 2020 roku w wersji podstawowej i rozszerzonej.