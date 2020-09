Życie rapera Piotra Kowalczyka, znanego jako Tau, całkowicie zmieniło się w 2011 roku. Wtedy to doświadczył - jak sam to nazywa - "Niezwykłego Spotkania". To wydarzenie wpłynęło na całkowite przewartościowanie jego życia.

W najnowszym singlu pt. „Kod” Tau zastanawia się, jak wyglądałaby jego rzeczywistość, gdyby do wspomnianego "Spotkania" nie doszło. Ale to nie jedyny powód, dla którego nowy utwór rapera jest tak wyjątkowy. Warstwę muzyczną „Kodu” stworzył... 14-letni syn Tau.

„Kod” jest pierwszym singlem, zapowiadającym najnowszy album Tau. Płyta pt. „Ikona” ukaże się 4 grudnia 2020 nakładem Bozon Records.