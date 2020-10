Nazwiska zwycięzców ogłoszono w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek w Warszawie.

W kategorii "album roku pop" uhonorowano Natalię Przybysz za "Jak malować ogień", a jako "album pop alternatywny" uhonorowano Darię Zawiałow za "Helsinki". Statuetkę za nagrania rockowe przyznano Muńkowi Staszczykowi ("Syn miasta"), za muzykę ilustracyjną - Leszkowi Możdżerowi ("Ikar"), a za alternatywę - Hani Rani ("Esja"). "Album roku hip hop" to "Pocztówka z WWA, lato '19" Taco Hemingwaya.

"Utworem roku" okazała się "Pola" Muńka Staszczyka, autorem roku został Błażej Król, a kompozytorami roku - ex aequo - Hania Rani i Dawid Podsiadło oraz Olek Świerkot. Podsiadło zdobył także nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla twórcy tekstu i muzyki oraz nagrodę publiczności za piosenkę "Najnowszy Klip".

Podczas konferencji poinformowano również, że Złotymi Fryderykami uhonorowano Perfect, Tomka Lipińskiego i Czesława Bartkowskiego. Lista nagrodzonych jest już dostępna na profilu facebookowym Fryderyk Festiwal.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne. Pierwszy raz wręczono je w 1995 r. Laureatów wybierają członkowie Akademii Fonograficznej, która powstała w 1999 r. Głosowanie jest dwuetapowe i tajne. Obecnie Akademia Fonograficzna liczy ok. 1400 członków. Co roku zapraszani są do niej nominowani do Fryderyków artyści.

MUZYKA ROZRYWKOWA

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: Dawid Podsiadło, "Najnowszy klip"

NAGRODA ZAiKS ZA NAJLEPSZY TEKST: Dawid Podsiadło

ALBUM ROKU ROCK: Muniek Staszczyk, "Syn Miasta"

ALBUM ROKU METAL: Nocny Kochanek, "Randka w ciemność"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA: Hania Rani, "Esja"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA: Natalia Nykiel - "Origo"

ALBUM ROKU MUZYKA ŚWIATA: Hańba, "1939"

ALBUM ROKU HIP HOP: Taco Hemingway - "Pocztówka z WWA, Lato ‘19"

ALBUM ROKU POP ALTERNATYWNY: Daria Zawiałow - "Helsinki"

ALBUM ROKU POP: Natalia Przybysz

UTWÓR ROKU: Muniek Staszczyk, "Pola"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU: Hania Rani

TELEDYSK ROKU: Syny, "Nag Champa" (Reżyser teledysku: Sebastian Pańczyk)

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE: Mela Koteluk i Hania Rani. "Odprowadź (piano version)"

PRODUCENT MUZYCZNY ROKU: Bartosz Dziedzic

AUTOR ROKU: Błażej Król

KOMPOZYTOR ROKU: Dawid Podsiadło / Olek Świerkot oraz Hania Rani

ALBUM ROKU BLUES: Jamal, "Czarny motyl"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA / MŁODZIEŻOWA: Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości, "Kiedyś to były Święta"

ALBUM ROKU MUZYKA ILUSTRACYJNA: Leszek Możdżer, "Ikar"

ALBUM ROKU MUZYKA POETYCKA: Mikromusic, "Mikromusic z dolnej półki"

MUZYKA JAZZ

ALBUM ROKU JAZZ: Maciej Obara, "Three Crowns"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ: Szymon Sutor

ARTYSTA ROKU JAZZ: Maciej Obara