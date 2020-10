Informację o śmierci muzyka opublikował zespół Izrael na swoim profilu na Facebooku. "Tak, to prawda.... Pawła nie ma już z nami. Bezsilność i pustka w głowie ukradły wszystkie słowa" - czytamy we wpisie.

Reklama

Paweł Krzysztof "Kelner" Rozwadowski przyszedł na świat 8 czerwca 1962 r. Jako szesnastolatek utworzył zespół Fornit, który w 1980 r. wziął udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Nowej Fali w Kołobrzegu. Do legendy przeszła ich piosenka "Lepsza kiła od IŁ-a", która w ironiczny sposób nawiązywała do samolotów radzieckiej produkcji. Za ten utwór formacja otrzymała zakaz działalności w PRL. Niedługo później "Kelner" stworzył zespół No Price, a następnie Deuter. W 1983 r., gdy Deuter zawiesił działalność, Paweł Rozwadowski razem z Robertem Brylewskim założyli grupę Izrael. Po dwóch latach działalności zespół nagrał album "Biada, biada, biada", który promował singiel "Rastaman nie kłamie".

W tym samym roku "Kelner" opuścił grupę, jednak po latach, w 2006 r., nagrał razem z nią album "Dża ludzie". W 1995 r. nagrał z Dezerterem płytę "Deuter" przypominającą najpopularniejsze utwory zespołu Deuter. Z reaktywowanym Deuterem występował od 2001 r. do śmierci. W 2012 r. Paweł Rozwadowski napisał książkę "To zupełnie nieprawdopodobne", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był także współpracownikiem Radia dla Ciebie, gdzie przygotowywał audycje muzyczne.

Zmarł w niedzielę w Warszawie po ciężkiej chorobie. Miał 58 lat. (