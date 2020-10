Kukiz poinformował PAP, że o swoim pomyśle rozmawiał już z premierem Mateuszem Morawieckim podczas wtorkowej wideokonferencji dotyczącej epidemii COVID-19. - Nie powiedział ani tak, ani nie - zaznaczył muzyk. Jak dodał, przychylny temu pomysłowi jest natomiast szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Reklama

Jak podkreśla Kukiz, "w Polsce muzyka polska jest grana w nocy i ma znacznie mniejszy udział w całości prezentowanej muzyki niż np. we Francji". - Dlatego chcieliśmy - i to zaproponowałem już premierowi - żeby zastanowić się nad tym, czy media publiczne nie powinny wziąć wzoru z ustawy medialnej francuskiej - podkreślił. Jak dodał Kukiz, we Francji udział krajowej muzyki jest dwukrotnie większy niż w polskim radiu. - Może trzeba się zastanowić i zastosować podobne rozwiązania względem polskich wykonawców - powiedział poseł.

Przypomniał, że w marcu Związek Zawodowy Muzyków RP napisał list do wszystkich rozgłośni w Polsce z prośbą aby nadawać polską muzykę ze względu na pandemię, która uniemożliwia koncertowanie. Jak zaznaczono w liście dzięki temu rozwiązaniu muzycy uzyskaliby pomoc przez tantiemy. Według Kukiza na początku apel okazał się częściowo skuteczny, ale potem wszystko szybko wróciło do normy.

Muzyk chce także spotkać się z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witoldem Kołodziejskim, aby również zainteresować go tym tematem.