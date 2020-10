Podczas czterech festiwalowych wieczorów na scenie Bielskiego Centrum Kultury wystąpią: Dominik Wania, Marcin Masecki, Marcin Markowicz, Maciej Obara Septet, Orkiestra AUKSO, Jazz Band Młynarski-Masecki oraz duet Skalpel z Jazz Quartet i Piotrem Damasiewiczem. Festiwal wspiera legendarna wytwórnia ECM Records.

18. Jazzowa Jesień rozpocznie się solowym koncertem znakomitego pianisty Dominika Wani. Pochodzący z Sanoka pianista przez cztery lata grał u boku Tomasza Stańko. W jego zespole Wania poznał swojego kolejnego muzycznego partnera – saksofonistę Macieja Obarę, którego kwartet współtworzy do dziś. Jedna z najważniejszych polskich formacji ostatnich lat pozwoliła pianiście rozwinąć talent i rozpocząć karierę międzynarodową. Na scenie Bielskiego Centrum Kultury usłyszeć będzie można materiał z wydanego we wrześniu przez ECM Records albumu “Lonely shadows”. Krążek jest pierwszym w historii solowym albumem polskiego muzyka wydanym przez tę najbardziej prestiżową wytwórnię jazzową na świecie.

Drugim koncertem pierwszego dnia festiwalu będzie występ Orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. W programie wieczoru inspirowanego cyklem ECM New Series znajdą się utwory Mieczysława Wajnberga – Koncert fletowy z solistą oraz Concertino na skrzypce i orkiestrę i Dymitra Szostakowicza – Symfonia op. 110 bis na same smyczki. Solistami koncertu będą Magdalena Maliszewska, Piotr Nowak, Piotr Sałajczyk i Janusz Wawrowski.

Drugiego dnia Jazzowej Jesieni usłyszymy dwa projekty specjalne przygotowane na festiwal przez Macieja Obarę. Wieczór rozpocznie się od Koncertu na orkiestrę, saksofon i fortepian z udziałem Orkiestry AUKSO, Dominika Wani i Maciej Obary, do którego aranżacje przygotował Nikola Kołodziejczyk. Następnie, na scenie Bielskiego Centrum Kultury usłyszymy wyjątkowe wieloosobowe ensemble, do którego Maciej Obara zaprosił muzyków z nowej polskiej sceny jazzowej. Muzyk, który od samego początku swojej artystycznej drogi konsekwentnie rozwija swój własny język muzyczny, nawiązał do kompozycji Tomasza Stańko z albumu “Chameleon”, tytułując swój projekt “Euforila”.

Trzeci dzień 18. Jazzowej Jesieni rozpocznie swoiste tribute dla jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów – Arvo Pärta. Po repertuar tego genialnego kompozytora sięgnęli Marcin Masecki – jeden z najbardziej twórczych i oryginalnych muzyków młodego pokolenia, kompozytor, aranżer, eksperymentator, wirtuoz pianistyki i Marcin Markowicz – skrzypek, kompozytor, wykładowca, koncertmistrz NFM Filharmonii Wrocławskiej oraz drugi skrzypek Lutosławski Quartet. Na bielskiej scenie kuratorom projektu tworzyszyć będą: Roksana Kwaśnikowska na skrzypcach, Paweł Czarny na altówce, Tomasz Pokrzywiński na wiolonczeli, Grzegorz Tarwid na klawiszach i Paweł Szamburski na klarnecie.

Sobotni wieczór zakończy koncert duetu Skalpel z towarzyszeniem muzyków Jazz Quartet i Piotra Damasiewicza. Artyści zaprezentują projekt zatytułowany “Music for S”, podczas którego usłyszymy

elektroakustyczne impresje inspirowane muzyką wieloletniego dyrektora artystycznego Jazzowej Jesieni. Już sam tytuł koncertu nawiązuje do pierwszego album kwintetu Tomasza Stańko, wydanego w 1970 roku. Album “Music for K” dedykowany był Krzysztofowi Komedzie. Duet DJów i producentów Skalpel podczas 18. Jazzowej Jesieni zaprezentuje własną interpretację całokształtu jego twórczości.

W finale festiwalu wystąpi Jazz Band Młynarski-Masecki. Uczestnicy koncertu na scenie Bielskiego Centrum Kultury zobaczą prawdziwą jazzową orkiestrę. Muzycy do podstawowego składu, który liczy 7 osób, dodali sekcję skrzypiec oraz trąbki i puzony. W ten sposób powstał 17-osobowy zespół o dużo szerszej brzmieniowej palecie, który zaprezentuje materiał z albumu “Płyta z zadrą w sercu”.

Jazzowa Jesień odbędzie się w Bielsku-Białej już po raz osiemnasty. Festiwal od dwóch lat nosi imię Tomasza Stańko, współtwórcy i wieloletniego dyrektora artystycznego. Obecnie, za program Jazzowej Jesieni odpowiada jego córka i menadżerka, Anna Stańko. Wybitny trębacz i kompozytor, który pozostaje duchem Jazzowej Jesieni, tak mówił o festiwalu: – Zawsze kochałem różnorodność i skrajności, zarówno w mojej muzyce, jak i sztuce w ogóle. Tutaj, podczas tworzenia programu festiwalu udało mi się pogodzić te dwie moje fascynacje i dzięki temu efekt jest tak niezwykły.

W poprzednich latach na festiwalu gościły takie gwiazdy światowej muzyki jak perkusista Manu Katche, gitarzyści John Abercrombie, John Scofield i Bill Frisell, trębacze Dave Douglas i Avishai Cohen, saksofoniści Ornette Coleman, Jan Garbarek i Andy Sheppard czy pianiści Chick Corea i Jason Moran. W tym roku – ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 – do udziału w festiwalu organizatorzy zaprosili wybitnych polskich muzyków.

Patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 18. Jazzową Jesień im. Tomasza Stańko wspiera ECM Records. Sponsorami festiwalu są miasto Bielsko-Biała i AQUA S.A. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wszystkie koncerty odbędą się w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 27.