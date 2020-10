Po serii samodzielnych singli (w tym duetach z Demi Lovato czy Calvinem Harrisem) oraz sukcesów na przecięciu świata muzyki i filmu w postaci Grammy, BRIT, Złotego Globa i Oscara, czas na nowy album. Sam Smith prezentuje „Love Goes”.

Ostatnie dwa lata były najbardziej eksperymentalnym czasem w moim życiu, nie tylko osobiście, ale i muzycznie. Za każdym razem w studiu obiecywaliśmy sobie, że będziemy sięgać gwiazd, bez ograniczeń. Efekty są magiczne, terapeutyczne i po prostu przyjemne. Moja miłość do muzyki jest bardzo szeroka, a wszystkie guilty pleasures zamieniam w pleasures. Żadnej winy, żadnego wstydu, czysta miłość do śpiewania, tworzenia i tańczenia. Czuję olbrzymią wdzięczność do wszystkich ludzi, którzy docenili moją kreatywność oraz obrany przeze mnie kierunek i pozwolili być kimkolwiek zechcę w studiu… Posłuchajcie tych piosenek z otwartym sercem, traktujcie każdą jako inny kwiat z ogrodu, bawcie się przy nich. Przy pisaniu kilku z nich nie chcieliśmy brać wszystkiego na poważnie. Mam nadzieję, że uśmiechniecie się przy tych kawałkach, bo dzięki nim uśmiech zagościł też na mojej twarzy

W trackliście „Love Goes”, poza „Diamonds”, „Kids Again” i „My Oasis”, znajdziemy też (jako utwory dodatkowe) single wydane pomiędzy płytami, w tym m.in. duety z Normani, Calvinem Harrisem oraz Demi Lovato.

Sam Smith zamierza uczcić premierę „Love Goes” koncertem w kultowym Abbey Road Studios. W setliście nie zabraknie nagrodzonych Grammy przebojów – „Stay With Me”, „Lay Me Down” czy „Too Good At Goodbyes” – jak również światowej koncertowej premiery materiału z „Love Goes”, w tym singla „Diamonds”.

„LOVE GOES” – TRACKLISTA:

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis (feat. Burna Boy)

5. So Serious

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes (feat. Labrinth)

11. Kids Again