Za produkcję płyty odpowiada laureat Grammy Dave Cobb. Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest utwór „Words of Fool” w duecie z nagrodzonym Grammy Jasonem Isbellem.

Od pierwszego dnia, gdy weszliśmy do RCA Studios w Nashville (tego samego, w którym magię tworzyli Elvis, Willie, Waylon, Roy, The Everly Brothers i wiele innych legend), album po prostu zaczął się tworzyć. Jestem bardzo wdzięczny, że miałem okazję do pracy z Dave’em i wszystkimi znakomitymi artystami, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Każdy dał nam swój czas i talent. Te spotkania zainspirowały mnie tak bardzo, że brakuje mi słów na opisanie tego. Głęboko czuję, że Maurice i Robin pokochaliby ten album z różnych powodów. Chciałbym, abyśmy mogli nagrywać go wszyscy razem… Czułem ich obecność w studiu

Dave Cobb dodaje: – Praca z jednym z moich bohaterów była prawdziwym zaszczytem. Pierwszy album Bee Gees to dla mnie kamień milowy, dlatego możliwość doświadczenia geniuszu Barry’ego osobiście w studiu było czymś surrealistycznym – to w końcu jeden z najlepszych muzyków wszech czasów!

Jason Isbell, który pojawia się w pierwszym singlu zapowiadającym „Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1”, mówi: – Barry Gibb jest jednym z najlepszych kompozytorów i wokalistów w historii muzyki popularnej i jestem zachwycony, że wciąż ma ten piękny głos i magiczny zmysł do melodii. Wspólna praca nad projektem była jednym z największych wyróżnień w karierze.