Materiał był efektem trzech lat pracy Beli Komoszyńskiej, Piotra Blaka i Tomasza Dąbrowskiego, którzy od początku stanowią trzon grupy. Album zachwycił dziennikarzy i publiczność, którzy docenili znakomite kompozycje, świeże brzmienie i zjawiskowy głos Beli Komoszyńskiej uznając krążek za jedną z najlepszych płyt roku.

Michał Wardzała, szef wytwórni Mystic Production, tak mówił o debiutanckiej płycie Sorry Boys: Takie debiuty i takie talenty, jak Sorry Boys zdarzają się raz na dekadę. Jeśli możemy mówić o magii muzyki, to właśnie dźwięki wykreowane przez ten zespół czarują i tworzą nowe wszechświaty. Talent wokalny Izy, jej wrażliwość i intensywność przekazywanych emocji zachwycają i wzruszają. Cieszę się, że zespół swoją przyszłość związał z Mystic Production.

Grupa Sorry Boys nagrała cztery studyjne albumy - po „Hard Working Classes” ukazały się: „Vulcano” (2013), nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Alternatywna „Roma” (2016) i „Miłość” (2019).