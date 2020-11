Nowy utwór „Backstage” (gościnnie Andrzej Zaucha) ukryty w Instagramowym filtrze AR mógł do tej pory przesłuchać każdy posiadacz albumu "Art Brut 2".

Była to pierwsza taka premiera na świecie oraz ukłon w stronę osób kupujących fizyczne wydania, którzy otrzymali od zespołu przedpremierowy dostęp do singla. Klip PRO8L3M do „Backstage” trafił właśnie do szerokiego grona na YouTube, a sam singiel dostępny jest już na najważniejszych serwisach streamingowych.