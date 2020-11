Zaledwie trzy dni wcześniej, w środę, zmarł założyciel Omegi, klawiszowiec Laszlo Benkoe.

„Tamas Mihaly (1947-2020) był kluczową postacią w krajowej muzyce rockowej. Nieprzemijającą wartość ma nie tylko jego działalność w Omedze, ale także jego płyty solowe i muzyka sceniczna” – napisano na stronie zespołu.

Mihaly był członkiem Omegi od 1967 r. Wraz z klawiszowcem Gaborem Presserem w znacznej mierze przyczynił się do tego, że Omega stała się czołowym zespołem rockowym kraju. Po odejściu Pressera z grupy to on komponował większość piosenek Omegi.

W 1983 r. Mihaly wydał płytę, na której znalazły się utwory Franciszka Liszta i Ryszarda Wagnera w opracowaniu na syntezator. W 2006 r. skomponował muzykę do musicalu „56 kropli krwi”, powstałego a okazji 50. rocznicy rewolucji węgierskiej 1956 r.

W 2014 r. wydał książkę opisującą historię Omegi.