Pięciu sławnych muzyków, którzy pracowali z kompozytorem nad jego najbardziej kultowymi partyturami, dzielą się wspomnieniami i historiami o wybitnym twórcy oraz wspominają jego niezwykłą, trwającą ponad sześćdziesiąt lat karierę. Nowy mini-dokument poświęcony Ennio Morricone, „The Secrets Behind His Genius”, podsumowujący to niezwykłe wydarzenie, jest dostępny na YouTube:

Reklama

„Morricone Dream Team”, czyli argentyński organista Giorgio Carnini, gitarzysta i kompozytor Bruno Battisti D’Amario, saksofonista i aranżer Gianni Oddi, pianista i kompozytor Enrico Pieranunzi oraz wokalistka Eddy Dell’Orso, zebrał się na specjalnej sesji odsłuchowej pierwszej pośmiertnej płyty Morricone – „Morricone Segreto”, wydanej przez Decca Records i CAM Sugar. Wszyscy muzycy są obecni na nowej produkcji, zawierającej 7 niepublikowanych wcześniej utworów. Płyta jest dostępna w wersji cyfrowej oraz na CD i płycie winylowej, a także jako specjalna edycja deluxe.