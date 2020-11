Grubson, znany z doskonałego łączenia gatunków muzycznych i eksperymentowania ze środkami wyrazu, tym razem nagrał płytę w zupełnie świeżej akustyczno elektronicznej odsłonie. Utwory, podobnie jak w przypadku całej dotychczasowej kariery artysty, są zarówno komentarzem społecznym, jak i opowieścią o nas - ludziach.

Jak przyznaje sam Artysta , to jego najbardziej osobista płyta w całej dotychczasowej karierze, której nie byłby w stanie nagrać wcześniej, a dzięki bliskiej współpracy z Jakubem Mitorajem, uzyskał potrzebną perspektywę. Współpraca, która zaczęła się od wspólnych tras koncertowych (Mitoraj to członek Sanepidu Live Band grającego z GrubSonem od lat) i akustycznych brzmień, pozwalających na zupełnie nowe aranże, zdawałoby się skostniałych brzmień, zabrała muzyków we wspólną, nieskrępowaną i bardzo odważną muzyczną podróż - od naturalnego, czystego brzmienia gitary, po elektroniczne granice gatunków.