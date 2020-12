Black Sabbath wypuścili swoją czwartą płytę ‘Vol. 4’ w 1972 roku. Składa się ona z klasycznych utworów, takich jak “Supernaut”, “Changes” czy “Snowblind” i wykorzystała wówczas rosnącą popularność zespołu, wchodząc do Top 10 listy najlepiej sprzedających się albumów w UK i Top 20 listy Billboard w Stanach oraz zyskując miano platynowej według RIAA.

Wynalazcy heavy metalu, jak pisze się o Black Sabbath, wybierają się w podróż w przeszłość i przedstawiają publiczności swoją klasyczną płytę w nowym wydaniu ‘Vol. 4: Super Deluxe Edition’. Wydanie ukaże się 12 lutego 2021 roku w wersjach 4 CD i 5 płytach winylowych w wersji 180 gr. Płytom towarzyszyć będzie bogata w treści książeczka, zawierająca opisy z cytatami wszystkich czterech członków zespołu z okresu wydania płyty, rzadko pokazywane zdjęcia oraz plakat z nigdy nie publikowaną grafiką o roboczym tytule ‘Snowblind’.

Nowy remaster oryginalnych nagrań będzie także dostępny przez serwisy streamingowe, a także będzie można pobrać płyty w wersjach mp3. Już teraz można posłuchać zremasterowanej wersji “Tomorrow’s Dream”.

Ambitne aranżacje utworów na ‘Vol. 4’ i ich niezwykły klimat zostały teraz wzmocnione i ich brzmienie jest jeszcze bardziej inspirujące i mroczne. Wydanie tej płyty, we wrześniu 1972 roku, album przyniosło dwie duże zmiany dla członków zespołu: Ozzy'ego Osbourne’a, Tony’ego Iommiego, Geezera Butlera i Billa Warda. Jedną z nich była rezygnacja z dotychczasowego producenta Rodgera Baina i wyprodukowanie płyty przez sam zespół, a drugą decyzja o realizacji tych nagrań nie w dotychczasowym studio w Anglii, a w Record Plant w Los Angeles.

Dodatkowe materiały

Wydanie ‘VOL 4: SUPER DELUXE EDITION’ jest hojnie uzupełnione przez zespół dodatkowym materiałem. Po pierwsze jest to sześć niepublikowanych dotąd studyjnych wersji utworów z oryginalnych sesji nagraniowych płyty. Każda z nich dostała nowy miks, wykonany przez Stevena Wilsona, który korzystał z analogowych ścieżek. Najciekawsze z nich to inne wersje “Supernaut” i “Changes” oraz instrumentalna wersja “Under The Sun”.

Zestaw zawiera także 11 dodatkowych nagrań studyjnych (również z nowym miksem Stevena Wilsona z analogowych ścieżek) składających się z m.in. wersji alternatywnych, odrzuconych błędnych nagrań, a nawet urywków ze studyjnych rozmów. Ten materiał zabiera słuchacza w podróż w przeszłość wprost do studia, gdzie mogą oni towarzyszyć Black Sabbath w nagrywaniu tej legendarnej płyty i niejako wziąć udział w jej powstawaniu. Poza wieloma wersjami “Wheels Of Confusion”, znaleźć będzie można także odrzucone wersje “The Straightener” i “Snowblind”.

Kolekcję dodatków uzupełniają także wersje koncertowe. Ich kolejność odtwarza typową listę koncertową utworów z tamtego okresu, graną na żywo w trakcie trasy po wydaniu ‘Vol. 4’. Nagrania pochodzą z marca 1973 roku, z różnych koncertów na trasie po UK. Były one oryginalnie przeznaczone na płytę koncertową, do wydania której nie doszło. Pomimo faktu, iż niektóre z nich były dostępne na różnych wydaniach zespołu, to teraz pierwszy raz zostały one ze sobą tak skompilowane, że odtwarzają przebieg koncertów z 1973 roku. Dostały one także nowy miks, wykonany przez Richarda Digby Smitha, który wykorzystał tu oryginalne 16 ścieżkowe analogowe nagrania, uzyskując w ten sposób poziom dźwięku nie słyszany na żadnych innych wersjach. Znaleźć w tym materiale można m.in. “Tomorrow’s Dream” i “Cornucopia”, a także szczególnie uwielbiane przez fanów “Paranoid” i “War Pigs”.

VOL 4: SUPER DELUXE EDITION

CD. Lista utworów:

Disc One: Original Album Remastered

“Wheels Of Confusion / The Straightener”

“Tomorrow’s Dream”

“Changes”

“FX”

“Supernaut”

“Snowblind”

“Cornucopia”

“Laguna Sunrise”

“St. Vitus Dance”

“Under The Sun / Every Day Comes And Goes”

Disc Two: Outtakes - New Mixes

“Wheels Of Confusion / The Straightener” *

“Changes” *

“Supernaut” *

“Snowblind” *

“Laguna Sunrise” *

“Under The Sun” (Instrumental) *

Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

“Wheels Of Confusion” (False Start with Studio Dialogue) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 1) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 2) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 3) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 4) *

“The Straightener” (Outtake) *

“Supernaut” (Outtake) *

“Supernaut” (Alternative Takes with False Starts) *

“Snowblind” (Alternative Take 1 - Incomplete) *

“Under The Sun” (False Start with Studio Dialogue) *

“Under The Sun” (Alternative Take with Guide Vocal) *

Disc Four: Live In The UK 1973

“Tomorrow’s Dream” *

“Sweet Leaf” *

“War Pigs”

“Snowblind” *

“Killing Yourself To Live”

“Cornucopia”

“Wicked World” (Includes Excerpts of:)

Guitar Solo

“Orchid”

“Into The Void”

“Sometimes I’m Happy”

“Supernaut” / Drum Solo

“Wicked World” (Reprise)

“Embryo”

“Children Of The Grave”

“Paranoid”

LP. Lista utworów:

LP One: Original Album Remastered



Side One

“Wheels Of Confusion / The Straightener”

“Tomorrow’s Dream”

“Changes”

“FX”

“Supernaut”

Side Two

“Snowblind”

“Cornucopia”

“Laguna Sunrise”

“St. Vitus Dance”

“Under The Sun / Every Day Comes And Goes”

LP Two: Outtakes - New Mixes

Side Three

“Wheels Of Confusion / The Straightener” *

“Changes” *

“Supernaut” *

“Snowblind” *

Side Four

“Laguna Sunrise” *

“Under The Sun” (Instrumental) *

Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

“Wheels Of Confusion” (False Start with Studio Dialogue) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 1) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 2) *

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 3) *

LP Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

Side Five

“Wheels Of Confusion” (Alternative Take 4) *

“The Straightener” (Outtake) *

“Snowblind” (Alternative Take 1 - Incomplete) *

“Supernaut” (Outtake) *

Side Six

“Supernaut” (Alternative Takes with False Starts) *

“Under The Sun” (False Start with Studio Dialogue) *

“Under The Sun” (Alternative Take with Guide Vocal) *

LP Four: Live in the UK 1973

Side Seven

“Tomorrow’s Dream” *

“Sweet Leaf” *

“War Pigs”

Side Eight

“Snowblind” *

“Killing Yourself To Live”

“Cornucopia”

LP Five: Live in the UK 1973

Side Nine

“Wicked World” (Includes Excerpts of:)

Guitar Solo

“Orchid”

“Into The Void”

“Sometimes I’m Happy”

Side Ten

“Supernaut” / Drum Solo

“Wicked World” (Reprise)

“Embryo”

“Children Of The Grave”

“Paranoid”

* previously unreleased