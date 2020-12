– Zdaliśmy sobie sprawę, że dorastaliśmy pod bezpiecznym kloszem – mówi perkusista Danny Wagner. – A następnie rzucono nas w wielki świat i na początku był to szok kulturowy. Ale gdy zaczęliśmy podróżować, poznawać nowych ludzi oraz różnorodne światy, zupełnie zmieniliśmy swoją definicję normalności.

– Spokojnie można stwierdzić, że zmieniło się prawie wszystko oprócz jednej rzeczy, dzięki której w ogóle trafiliśmy do miejsca, w którym jesteśmy – dodaje basista Sam Kiszka. – Wszystko: nasze postrzeganie świata i życia samego w sobie, co oznacza bycie artystą, bycie częścią tego pięknego wspaniałego społeczeństwa. Zaczęliśmy lepiej rozumieć, po co tu wszyscy jesteśmy.

Materiał jest zobrazowaniem tego, jak zespoły takie jak Greta Van Fleet wyznaczają nowe szlaki w muzyce. Czerpiąc z fundamentów rock ‘n’ rolla, tworzą podstawę do zbudowania zupełnie nowego brzmienia. Nagrania „The Battle at Garden’s Gate” odbyły się w studiu w Los Angeles z Gregiem Kurstinem (Foo Fighters, Paul McCartney). Na trackliście znajdą się m.in. single „Age of Machine” oraz „My Way, Soon”.