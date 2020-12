W finałowym odcinku „The Voice of Poland” uczestnicy zaprezentują swoje wokalne umiejętności podczas występów solowych. Widzowie zobaczą także wyjątkowy wspólny występ Ani, Adama, Krystiana i Jędrzeja, którzy zaśpiewają utwór „Lubię wracać tam gdzie byłem” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

Reklama

Ale to nie wszystko. Każdy finalista wystąpi na scenie ze swoim trenerem. Ania Gąsienica-Byrcyn z Edytą Górniak wykonają przebój Adele „Rolling In The Deep”. Adam Kalinowski z Tomsonem i Baronem zaprezentują utwór „Drive” amerykańskiej formacji rockowej Incubus. Krystian Ochman i Michał Szpak na wielki finał przygotowali hiszpańskojęzyczną wersję utworu „A Mi Manera”, który w przeszłości śpiewali m.in. Il Divo czy Gipsy King. Jędrzej Skiba z Urszulą Dudziak zaśpiewają przebój „Virtual Insanity” z repertuaru Jamiroquai.

Na scenie zobaczymy także muzycznych gości: Andrzeja Piasecznego, Sanah oraz zwyciężczynię poprzedniej edycji programu - Alicję Szemplińską.

Występy finałowe to, jak mówią sami uczestnicy, wybuchowa mieszanka ekscytacji i stresu. Nie ma się czemu dziwić. Ania, Jędrzej, Krystian i Adam przeszli bardzo długą drogę od precastingów aż do sobotniego finału. Finałowa czwórka pokonała ponad 12 tysięcy osób, które zgłosiły się na castingi do obecnej edycji show. Na każdym etapie prezentowali niezwykły talent i kunszt muzyczny, które docenili Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak, Tomson i Baron.