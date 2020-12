Dla zespołu ostatnie miesiące to czas, kiedy kontakt ze słuchaczami, fanami i publicznością na żywo jest znikomy. Stąd pomysł, aby zrobić ukłon w stronę miłośników grupy i w niecodzienny sposób złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Piosenka „Białe święta” niesie niezwykle pozytywne skojarzenia i lekką dla ucha melodię, wprowadzając w cudowny świąteczny nastrój.

Reklama

Tekst do piosenki napisał mistrz w swojej dziedzinie – Jacek Cygan.

To pierwszy raz, kiedy z Kombii zdecydowaliśmy się na zrobienie piosenki świątecznej. „Białe święta” w obecnym czasie te słowa nabierają wielowymiarowego znaczenia, bo „takich świąt nie było” jak sięgamy pamięcią. A z drugiej strony to pogodny, nastrojowy utwór z dedykacją dla naszych fanów i odbiorców, którzy, przecież jak my wszyscy, pragną spokoju i wytchnienia w tym specyficznym czasie. Mamy nadzieję, że ta piosenka przyniesie Wam odrobinę radości i ciepłych skojarzeń. Miłego słuchania, dobrych Świąt i lepszego 2021 roku od całej naszej ekipy - mówi Grzegorz Skawiński.