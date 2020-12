Po wielkim sukcesie singli „Mamacita”, „Ritmo” i „Vida Loca” z najnowszej płyty Black Eyed Peas „Translation” przyszedł czas na kolejną niespodziankę.

Tym razem wytoczono działa największego kalibru i możemy podziwiać teledysk do utworu „Girl Like Me” stworzonego we współpracy z Shakirą. Kawałek od premiery płyty został odtworzony już ponad 17 milionów razy.

Pierwszym singlem z „TRANSLATION”, który fani mogli usłyszeć było „RITMO (Bad Boys For Life)”. W zaledwie kilka miesięcy utwór zdobył liczne platynowe i złote certyfikacje na całym świecie oraz zgromadził miliardy odtworzeń. Kawałek był wiodącym singlem soundtrack’u do filmu „Bad Boys For Life”. Kolejnym utworem znanym z płyty jest radiowy hit „MAMACITA” z Ozuną i J Rey Soul, który trafił do czołówki najczęściej odtwarzanych utworów w Spotify. Black Eyed Peas sprzedali ponad 50 milionów albumów na całym świecie. „TRANSLATION” to kolejny rozdział w ich karierze.

Shakira sprzedała do tej pory ponad 80 milionów płyt na świecie, zdobywając przy tym masę nagród, takich jak: Grammy, WMA, AMA, czy Billboard Music Awards. Wydała 4 z 20 najlepiej sprzedających się hitów ostatniej dekady. Jest jedną z 5 najczęściej odtwarzanych artystek na YouTube z ponad 18 miliardami odtworzeń. Aktualnie Shakira pracuje nad nowym albumem.