W projekcie w dużym stopniu pomógł jej Marcina Kindla. W teledysku zawarte są domowe archiwa, które współgrają z klimatem utworu. Halina zajęła się także scenariuszem i reżyserią videoclipu.

Kilkoma słowami artystka opisała to co zainspirowało ją do stworzenia tej kompozycji:

"Nadzieja potrzebna nam jest wszystkim. Wiara w lepsze jutro, w lepszy kolejny rok. Ten rok był wyjątkowo ciężki dla wszystkich moich bliskich a ten utwór jest skierowany do tych, którzy chcą choć na chwilę odetchnąć od codzienności. Jedna taka noc, kiedy łączymy się i z tymi, co odeszli, kiedy dzieje się magia, magia Świąt".