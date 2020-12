Niedawno na sklepowych pólkach pojawił się album "Power Up". To już 18 krążek AC/DC, który zdobywa pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Teraz zespół prezentuje teledysk do utworu "Demon Fire".

Atmosfera wokół płyty była podgrzewana od dłuższego czasu. Najbardziej elektryzująca chyba była wieść o składzie, w którym krążek powstał: Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd oraz Stevie Young. W ramach prac nad nowym albumem zespół ponownie połączył siły z producentem Brendanem O'Brienem, który jest odpowiedzialny za takie projekty jak: „Black Ice" z 2008 roku, czy „Rock Or Bust" wydanym w 2014 roku. Na najnowszej płycie AC/DC składającej się z 12 utworów fani mogą usłyszeć charakterystyczne brzmienie legendarnego zespołu, za które pokochali go fani.