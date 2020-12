Decyzję sądu konkursowego, obradującego nad wyborem projektu Krakowskiego Centrum Muzyki, ogłosił we wtorek na konferencji prasowej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W skład zespołu autorskiego zwycięskiego projektu wchodzą: Jarosław Kutniowski, Marek Dunikowski, Aleksandra Dzienniak i Mateusz Dudek z grupy BE DDJM Architekci sp. z o.o. z Krakowa. Zespół ten otrzyma 100 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej.

„Pierwszą nagrodę przyznano za wyrazistość formalną zwartego układu bryły projektowanego obiektu Krakowskiego Centrum Muzyki, ukształtowaną z zastosowaniem założeń opartych o klasykę wzorca tego typu budynku, zawierającego dobrze przemyślany układ współpracujących ze sobą elementów traktów funkcjonalnych budynku, co zarówno zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, jak i daje znakomity potencjał możliwości etapowania przy jego realizacji” – czytał uzasadnienie wyboru przewodniczący składu sędziowskiego architekt Krzysztof Kiendra.

Jury oceniło także, że „zaprojektowana bryła, w zaproponowanej technologii prefabrykatu z białego betonu, śnieżnobiałym portykiem ze świecącym wnętrzem zamykająca perspektywę Błoń, z jej otwarciem przeszklonymi przestrzeniami komunikacyjnymi na istniejący kontekst przestrzenny daje pewność uzyskania donośnego obiektu o jednocześnie klasycznej artykulacji i bardzo nowocześnie rozumianym, minimalistycznie powściągliwym języku form. Uzyskany efekt przestrzenny daje dużą pewność przełożenia na społeczne oddziaływanie obiektu.”

Członek komisji konkursowej i z-ca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk podkreślił, że skład sędziowski miał ogromny problem z wyborem najlepszych prac z uwagi na ich bardzo wysoki poziom.

Firma projektowa będzie miała 18 miesięcy na sporządzenie kompletnej dokumentacji. Nowy obiekt w Cichym Kąciku powinien powstać do końca 2023 r.

„W moim odczuciu to jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy konkurs w Krakowie ostatnich lat” – powiedział współautor zwycięskiej pracy Marek Dunikowski. Miejsce przy Błoniach, na budowę obiektu, określił „magicznym i wymarzonym dla domu kultury wysokiej, dla centrum muzyki (…)”.

Scena w nowym obiekcie powinna pomieścić ok. 120 artystów. Na 3-hektarowym terenie kompleksu mają być też m.in. aula na 300 osób, sale prób, garderoby, przestrzeń dla VIP-ów. Uczestnicy konkursu musieli uwzględnić też m.in. kawiarnię, elementy małej architektury, parking na minimum 250 miejsc.

W konkursie udział wzięło zaproszonych zostało 42 uczestników, w etapie pierwszym złożono 25 opracowań studialnych, do finału wybrano trzy prace. Druga nagroda – w wysokości 60 tys. zł – trafiła do biuru Piuarch s.r.l. z Mediolanu i biuru Inteoria Inga Olszańska z Krakowa. Autorami tego projektu są: Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini, Monica Tricario i Inga Olszańska. Trzecią, w wysokości 40 tys. zł, otrzymało biuro Kozień Architekci S.C. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka z Krakowa.

Jacek Majchrowski poinformował, że od prawie 20 lat istniała koncepcja budowy sali koncertowej w Cichym Kąciku. Ideę miała realizować Fundacja Capelli Cracoviensis prof. Stanisława Gałońskiego.

„Minęło 20 lat, w związku z powyższym przystąpiliśmy do inicjatywy z Urzędem Marszałkowskim, by wspólnie zbudować Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Zostały spełnione wszystkie elementy, takie jak zamiana działek i gruntów, powstała koncepcja z budową parku Skrzatów w pobliżu, rozpisany został konkurs” – wspominał prezydent miasta.

Konkurs jednak się nie rozstrzygnął, ponieważ zwycięska firma – jak powiedział prezydent – wprowadziła organizatorów w błąd. W związku z tym nie została podpisana umowa o wykonawstwo, a Urząd Miasta wrócił do pierwotnego pomysłu budowy Centrum w Cichym Kąciku.

„Na początku października 2020 r. wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o rozwiązanie umowy, dotyczącej realizacji Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi – zgodnie z informacją zawartą w liście – ta umowa jest nieważna.

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na obiekt w Cichym Kąciku miasto ogłosiło w sierpniu tego roku.

Za konkurs na Krakowskie Centrum Muzyki z ramienia miasta odpowiadała Agencja Rozwoju Miasta Krakowa i krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Plany budowy centrum w Cichym Kąciku budziły wśród części społeczeństwa emocje, ponieważ na terenie tym działały firmy, m.in. gastronomiczne.

„Podjęliśmy rozmowy z dotychczasowymi najemcami działek, które stanowią 3-hektarowy kompleks (…)” – wyjaśniał w sierpniu Jerzy Muzyk. Dodał też, że na działkach, które są wyłącznie własnością gminy miejskiej Kraków, powstanie 5-hektarowy park.